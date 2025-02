20-Jährige liefern sich Rennen in BMW und Mercedes – dann kracht es

Unfall in Elmshorn: Ein Mercedes ist am Freitag verunglückt, es gab drei Leichtverletzte und jede Menge Sachschaden. Hintergrund soll ein Straßenrennen mit zwei 5er BMW sein. Die Führerscheine der jungen Raser wurden sichergestellt.

Am Abend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Friedensallee gerufen. Dort angekommen, stießen die Beamten auf ein Trümmerfeld. Ein Mercedes CLS war laut Polizei mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, dann in zwei parkende Autos gekracht und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Die drei Mitfahrerinnen im Mercedes (18 bis 20 Jahre) wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Führerscheine von drei jungen Autofahrern sichergestellt

Polizeiermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll sich der Mercedes-Fahrer zuvor ein Straßenrennen mit zwei 5er BMW geliefert haben. Dabei habe der 20-Jährige offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Am Steuer der BMW saßen jeweils 20-Jährige.

Die Führerscheine der Raser wurden sichergestellt, gegen alle wurde ein Verfahren wegen Beteiligung an einem illegalen Straßenrennen eingeleitet. Gegen den Mercedes-Fahrer kam ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung hinzu.