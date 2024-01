HVV-Bus kracht bei Glatteis gegen Mauer – sechs Verletzte

Schneefall und vereiste Straßen führten am Dienstagmorgen im ganzen Norden zu Unfällen. In Ahrensburg (Kreis Stormarn) verunglückte ein HVV-Bus, der in einer Unterführung von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer gekracht war.

Zu dem Unfall kam es gegen 5.50 Uhr an der Straße Woldenhorn. Hier war ein Linienbus in Richtung Ahrensburger Bahnhof unterwegs. In Höhe einer Unterführung verlor das mit mehreren Fahrgästen besetzte Gefährt den Halt auf der Straße, rutschte nach rechts weg und krachte gegen eine Mauer.

Mehrere Rettungswagen im Einsatz

Fünf leichtverletzte Fahrgäste wurden ins Krankenhaus gebracht, ein sechster Verletzter wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Rettungsdienst war mit mehreren Kräften im Einsatz. Die zum Bahnhof führende Straße war mehr als eine Stunde gesperrt.