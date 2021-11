In dem Örtchen Kirchbarkau (Kreis Plön) passiert nicht allzu viel. Doch nun ist in der 700-Seelen-Gemeinde am Bothkamper See ein Streit zwischen Hunden eskaliert: Es floss Blut. Und auch einer der Hundehalter soll aggressiv aufgetreten sein.

Der Ehemann einer Grundschullehrerin und sein Schäferhund genossen Respekt. Sein Hund war der größte im Dorf. Kleinere Hunderassen und deren Besitzer ließen es nicht auf eine Konfrontation ankommen.

Im Herbst war es dann allerdings vorbei mit der Friedlichkeit: Zunächst schaffte sich eine Dorfbewohnerin eine Deutsche Dogge an. Wenig später legte sich ein Ehepaar zwei Irische Wolfshunde zu. Die als „sanfte Riesen“ bekannten Tiere sind groß und imposant, gehen Stress aus dem Weg. Doch von da an war Schluss mit der Idylle.

Eskalation beim Gassi-Gang endet blutig

Die Doggenbesitzerin berichtet, dass der Schäferhund schon beim ersten Aufeinandertreffen aggressiv auf sein deutlich größeres Gegenüber reagiert hätte. Ebenso sein Besitzer, der den Wachhund bei jeden Aufeinandertreffen kaum noch bändigen konnte.

Der Wolfshund erlitt tiefe Bisswunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Beißattacke im Norden – Hund greift Postbotin an

Ähnliches berichtet auch die Halterin der Wolfshunde. An einem Montagmorgen kam es zum Eklat: Auf einem Feldweg traf sie mit ihren angeleinten Tieren auf den Schäferhundbesitzer. „Da ist der Schäferhund völlig ausgetickt, hat gefletscht und an der Leine gezerrt“, behauptet die Wolfshunde-Halterin. „Der Mann mit dem Schäferhund an der Leine ist außer sich gewesen, hat mich beleidigt und seinen Hund schließlich losgelassen.“

Hunde-Streit eskaliert: Polizei bestätigt laufende Ermittlungen

Für einen der Wolfshunde endete dies doppelt schmerzhaft: Er erlitt tiefe Bisswunden. Zudem soll der Schäferhundbesitzer auf das verletzte Tier eingetreten und es am Unterleib zusätzlich haben.

Ein Tierarzt dokumentierte diese Verletzungen. In der zuständigen Polizeidirektion Kiel ist der Vorfall bekannt. Wie ein Sprecher der MOPO bestätigte, werde gegen den Besitzer des Schäferhundes wegen Beleidigung und Tierquälerei ermittelt. Doch die dauern noch an.