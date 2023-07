Hunde greifen junge Frau an – und töten ihren Hund!

Brutaler Angriff: Eine 20-jährige Hundehalterin und ihr Vierbeiner wurden am Dienstagabend in Schleswig-Holstein von freilaufenden Hunden angegriffen. Die Attacke nahm ein tragisches Ende.

Freilaufende Hunde haben am Dienstagabend in Dellstedt (Kreis Dithmarschen) eine 20-Jährige und deren Hund angegriffen. Der Hund der jungen Frau wurde bei dem Angriff getötet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Er fuhr allein U-Bahn: Herrenloser Hund erobert Herz der Bundespolizei

Die 20-Jährige wurde an Hand und Bein verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen der Hundehalter und der fahrlässigen Körperverletzung. (dpa/mp)