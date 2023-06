Er fuhr allein U-Bahn: Herrenloser Hund erobert Herz der Bundespolizei

Er fuhr ganz allein Bahn – bis ein Fahrgast den Mischlingshund entdeckte: Die Bundespolizei nahm sich eines herrenlosen Vierbeiners an und kümmerte sich um ihn. Der Vierbeiner kam in das Tierheim Süderstraße. Kurz darauf wurden die Beamten zu einen weiteren tierischen Einsatz gerufen.

Am Donnerstagnachmittag entdeckte ein Fahrgast den offensichtlich herrenlosen Hund zwischen den U1-Stationen Alter Teichweg und Hauptbahnhof. Dort wurde der kleine Vierbeiner der Bundespolizei übergeben.

„Nach einer Stärkung mit frischem Wasser kümmerten sich umgehend zwei Bundespolizisten um den kleinen Vierbeiner“, so die Bundespolizei. Der Hund sei sehr gut erzogen und dem einen Kollegen auf Schritt und Tritt gefolgt. Neugierig habe er die Räume des Reviers am Hauptbahnhof erkundet.

Hamburg: Vierbeiner besucht Bundespolizei auf dem Revier

Die Bundespolizisten versuchten den Besitzer des Hundes ausfindig zu machen – jedoch ohne Erfolg. Deshalb brachten sie den kleinen Besucher letztendlich zum Tierheim Süderstraße.

„Offensichtlich hatte sich der süße Vierbeiner auf der Bundespolizeiwache sehr wohl gefühlt und hat auch den Polizeibeamten viel Freude bereitet. Er darf die Bundespolizei gerne wieder einmal besuchen und ist herzlich willkommen“, heißt es von den Beamten.

Eine Beamtin hat eines der Entenküken in ihre Obhut genommen. Bundespolizei Hamburg Eine Beamtin hat eines der Entenküken in ihre Obhut genommen.

Nicht der einzige tierische Einsatz für die Bundespolizisten an diesem Tag. Eine Passantin hielt am Nachmittag eine Streifenwagenbesatzung am Bahnhof Elbgaustraße (Eidelstedt) an. Die Frau hatte zwei verwaiste Entenküken entdeckt. Die Suche nach der Mutter verlief erfolglos, deswegen wurden auch die kleinen Enten ins Tierheim gebracht.