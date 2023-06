Gesuchter Schoko-Dieb macht in der S-Bahn einen Fehler

Ein fehlendes Ticket hat dafür gesorgt, dass die Bundespolizei auf die Spur eines per Haftbefehl gesuchten Mannes gekommen ist: Der 50-Jährige ist dringend tatverdächtig, mehrere Diebstähle begangenen zu haben. Offenbar das Ziel seiner Begierde: Schokolade.

Der Mann war am Mittwochmittag mit der S1 auf der Strecke zwischen Rübenkamp und Ohlsdorf unterwegs, als er von Bahn-Mitarbeitern kontrolliert wurde. Da er keinen Fahrschein hatte, wurde die Bundespolizei gerufen, um seine Identität feststellen zu lassen.

Fehlender Fahrschein wird Mann zum Verhängnis

„In der Folge wurden die Personalien der Betroffenen fahndungsmäßig überprüft“, so Woldemar Lieder, Sprecher der Bundespolizei. Das Ergebnis: „Es gab eine Ausschreibung zur Festnahme.“ Am Bahnhof Ohlsdorf legten ihm die Beamten daher Handschellen an.

Der Mann war seit Mitte Mai mit einem Untersuchungs-Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht worden. Ihm werden vier Diebstähle zur Last gelegt: Er soll in Super- und Drogeriemärkten in der Innenstadt offenbar insbesondere Schokoladenwaren geklaut haben. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt. (dg)