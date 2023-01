Hund attackiert Familie und verletzt Baby schwer

Sie waren auf dem Weg zum Kindergarten, da griff ein Hund die junge Familie an: Der freilaufende Vierbeiner attackierte in Hochdonn (Kreis Dithmarschen) zunächst ein dreijähriges Mädchen, bevor er den erst wenige Monate alten Bruder biss. Der Säugling wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus geliefert – die Ermittlungen dauern weiter an.

Bei einem Angriff durch einen freilaufenden Hund am heutigen Morgen in Hochdonn hat ein Baby schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Säugling kam in ein Krankenhaus, seine Schwester und die Mutter blieben unverletzt.

Um kurz nach 8 Uhr war eine Frau mit ihrem Säugling im Kinderwagen und mit der dreijährigen Tochter an der Hand auf dem Weg in den Kindergarten. Als die Dithmarscherin einen freilaufenden American Staffordshire Terrier entdeckte, nahm sie ihr Kleinkind auf den Arm und wechselte die Straßenseite, weil sie dem Vierbeiner ausweichen wollte. Um den Kinderwagen hierbei über den Kantstein auf den Gehweg zu schieben, setzte sie ihre Tochter ab.

Freilaufender Hund griff Kinder an und biss mehrfach zu

Daraufhin kam der Hund angelaufen, riss die Kleine zu Boden und biss sie. In dem Tumult fiel der Kinderwagen um, und das Tier biss den kleinen Jungen mehrfach. Durch die Schreie der Mutter alarmiert, eilten Anwohner herbei, und schlugen den Hund in die Flucht. Das Mädchen blieb dank seiner dicken Kleidung unversehrt, ihr Bruder kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen dauern an. Die Hundehalterin stammt aus der Nähe von Meldorf, das zuständige Ordnungsamt hat Kenntnis. (ots/mp)