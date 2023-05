Holztransporter brennt in Wald – Schwerstarbeit für die Feuerwehr

In Weest (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am Mittwoch zu einem Brandeinsatz gekommen, der den Feuerwehrleuten alles abverlangte. In einem Waldstück war ein Holztransporter in unwegigem Gelände in Brand geraten.

Über dem Wald zwischen Wees und Oxbüll war gegen 12 Uhr eine Rauchwolke zu sehen. Die alarmierten Feuerwehren fuhren zunächst auf Sicht zum Einsatzort, über die Weesrieser Straße konnten sie sich dem Brandherd dann nähern.

Schwierige Löschwasserversorgung

Mitten im Wald stand ein Spezialfahrzeug für den Transport abgeholzter Bäume in Flammen. Hydranten für die Wasserversorgung gibt es hier nicht. Zum Glück reichten die Mengen aus den Tanklöschfahrzeugen aus. Nach gut 30 Minuten war der Brand gelöscht.

Es entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Einsatzkräfte mussten zunächst beratschlagen, wie das tonnenschwere und nicht mehr fahrbereite aus dem Wald geborgen werden kann.