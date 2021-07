In vielen Betrieben in Schleswig-Holstein hat die Himbeerernte begonnen, die dort auf insgesamt rund 60 Hektar angebaut wird, wie die Landwirtschaftskammer am Freitag mitteilte. Wer Himbeeren selbst pflückt, muss in diesem Jahr sieben bis neun Euro je Kilogramm bezahlen. Schon gepflückte Früchte kosten mehr als doppelt so viel.

Die kühle Witterung im April und Mai habe die Blüte um rund 14 Tage verzögert, gab die Landwirtschaftskammer an. Die warmen und heißen Tage im Juni hätten dann eine „Aufholjagd“ bewirkt. Letztlich habe die Ernte rund eine Woche später begonnen als im Vorjahr. Die Ertragserwartungen lägen auf einem durchschnittlichen Niveau. (dpa)