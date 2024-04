Hilferufe aus brennendem Haus: Feuerwehreinsatz mit tragischem Ende

In Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es in der Nacht zu Freitag zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Wohnhaus stand in Flammen. Darin starb ein Mann, seine Frau wurde schwer verletzt.

Laut Feuerwehr war es kurz nach Mitternacht zum Brandausbruch an der Straße Barkhorn gekommen. Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen, weil dichter Qualm aus dem Haus drang. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das Haus bereits in Vollbrand, eine Giebelwand stürzte ein.

Hilferufe aus brennendem Haus

Im Inneren waren Hilferufe zu hören. Feuerwehrleute holten zwei Menschen aus dem Haus, eine Frau (27) mit schweren Brandverletzungen, sowie einen Mann (27), der trotz eingeleiteter Reanimation kurz darauf verstarb.

120 Rettungskräfte waren im Einsatz. Sie hatten zunächst Probleme mit ausreichender Löschwasserversorgung. Schläuche mussten über mehrere Kilometer verlegt werden.