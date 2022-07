Bei Verkehrskontrolle: Dieb attackiert Polizisten mit Pfefferspray

Während einer Verkehrskontrolle in Heide (Kreis Dithmarschen) hat ein Radfahrer Pfefferspray gegen zwei Polizisten eingesetzt. Der Mann konnte am Ende trotzdem von ihnen festgenommen werden.

Der 38-Jährige fiel den Polizisten gegen 4.10 Uhr am Freitagmorgen auf dem Radweg an der Hamburger Straße auf. Er fuhr plötzlich deutlich schneller, als er das Polizeiauto sah. Als sie ihn stoppen wollten, floh er und stürzte dann in einem Wendehammer in der Königsberger Straße.

Heide: Mutmaßlicher Einbrecher greift Polizisten mit Pfefferspray an

Die Polizisten verfolgten ihn und wollten den Mann stellen. Doch er zog plötzlich eine Pfefferspray-Dose aus der Tasche und griff die Beamten damit an. Sie schafften es nach einem Handgemenge dennoch, ihn festzunehmen. Anhand der Personalien stellten sie fest, dass er aus Kiel kam. Er wurde anschließend auf die Wache gebracht.

In dem Rucksack des Mannes befanden sich zwei Geldbörsen und zahlreiche Kreditkarten, die einem Einbruch zugeordnet werden konnten. Neben den Ermittlungen wegen Diebstahls wird nun Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (elu)