Einbrecher geschnappt – weil ein Anwohner schnell schaltet

Beamte der Hamburger Polizei haben in der Nacht zu Montag einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der in eine Wohnung und in ein Restaurant in Winterhude eingebrochen sein soll. In Tatortnähe wurde Diebesgut gefunden.

Um kurz nach 3 Uhr bekamen die Polizisten den Hinweis eines Anwohners, der den Mann bei seinen Einbrüchen beobachtet haben will: Er habe den Mann in einem Hinterhof zwischen der Barmbeker Straße und Flemingstraße zunächst beim Beschädigen eines Zauns beobachtet und angesprochen. Der 44-Jährige flüchtete daraufhin.

Hamburg: Einbrecher wird von einem Zeugen beobachtet

Doch der Mann soll kurz darauf wiedergekommen, in ein Restaurant eingebrochen und danach mit einem Fahrrad weggefahren sein. Der Zeuge verständigte die Polizei, die den Verdächtigen noch in der Nähe antraf und vorläufig festnahm.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödlicher Abbiegeunfall in Hamburg: Wie konnte das passieren?

„Bei ihm wurde neben einer geladene Schreckschusswaffe auch eine Girokarte gefunden, die einem offenbar kurz zuvor begangenen Einbruch in eine Wohnung an der Flemingstraße zugeordnet werden konnte“, so ein Sprecher der Polizei. Auch ein Laptop, ein Fernseher und Kopfhörer wurden in einem Gebüsch gefunden – alles Diebesgut.

Das zuständige Einbruchsdezernat (LKA 142) übernahm die Ermittlungen. Der Mann kam in U-Haft. (dg)