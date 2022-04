Hausbesitzer will Unkraut abbrennen – und erlebt Feuer-Albtraum

Feuer-Albtraum in Ahrensbök: Am Dienstagnachmittag wollte ein Mann einfach nur Unkraut aus Gehwegfugen mit einem Brenner entfernen – und setzte dabei einen Anbau und beinahe das angrenzende Wohnhaus in Brand.

So wurde die Gartenpflege zur Feuergefahr: Der 76-Jährige beseitigte in Ahrensbök im Kreis Ostholstein Unkraut aus Gartenfugen mit einem Brenner, doch als er am Dienstag gegen 15.30 Uhr nach einer Kaffeepause zurückkam, hatte ein Anbau des Hauses aus Holz Feuer gefangen.

Feuer im Norden: Niemand wurde verletzt

Den Angaben der Polizei nach versuchte er zwar noch, das Feuer mit Wasser aus dem Gartenschlauch zu löschen – vergeblich.

Ein Nachbar rief die Feuerwehr. Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehrleuten aus Ahrensbök, Gnissau und Gießelrade, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus zu verhindern. Leichte Schäden an dem Haus entstanden trotzdem, so die Polizei.

Der Rentner kam mit einem Schock davon: Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht, die Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Eutin. (ncd)