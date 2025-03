Haus mit Ladenzeile brennt – Großaufgebot kämpft gegen die Flammen

Am späten Samstagabend ist in einem Gebäude in Nortorf bei Neumünster ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf eine Eisdiele und ein Restaurant über.

Der Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat zu einem großen Feuerwehreinsatz geführt. Verletzt wurde bei dem Brand am späten Samstagabend niemand, wie die Feuerwehr bekannt gab.

Das Feuer in einem Holzverschlag griff auf die Ladenzeile des Gebäudes in Nortorf bei Neumünster über. Daniel Passig/KFV Rendsburg-Eckernförde Das Feuer in einem Holzverschlag griff auf die Ladenzeile des Gebäudes in Nortorf bei Neumünster über.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der hintere Gebäudeteil, ein Holzverschlag. Das Feuer griff laut Feuerwehr auf die Ladenzeile des Gebäudes samt Eisdiele und Restaurant über.

90 Kräfte kämpfen gegen die Flammen

Insgesamt kämpften demnach rund 90 Kräfte gegen die Flammen. Ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohngebäude wurde verhindert.

Wegen des starken Rauchs mussten die Bewohner ihre angrenzenden Wohnungen verlassen, konnten später aber zurückkehren. Die Ursache für den Brand wird noch ermittelt. (dpa/mp)