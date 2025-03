Großeinsatz im Norden: Hochhaus brennt – mehrere Verletzte

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Ronnenberg bei Hannover haben am Abend mehrere Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Ein Polizeisprecher sagte, es werde bei dem Feuer von fünf bis sechs Leichtverletzten ausgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Details zu dem Brand gibt es noch nicht. Zu sehen war, wie aus einem Fenster in der zehnten Etage Rauch nach außen drang.

Mehrere Menschen per Drehleiter gerettet

Unklar ist ebenso, wie es zum Ausbruch des Feuers kam. Der Polizei zufolge wurde es mittlerweile gelöscht.

Es seien mehrere Menschen gerettet worden, auch über eine Drehleiter, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr sei Schlimmeres verhindert worden. (dpa/mp)