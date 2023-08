Hamburger Pilot verschätzt sich bei Landung auf Insel-Airport – schwer verletzt

Ein Pilot eines Ultraleichtflugzeuges ist am Montagmittag auf Helgoland (Kreis Pinneberg) verunglückt. Der Mann aus Hamburg wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der 78-Jährige wollte gegen 11.40 Uhr auf der Düne landen, hieß es am Nachmittag von der Polizei. Dabei schoss er mit seinem Ultraleichtflugzeug über die Landebahn hinaus.

Helgoland: Hamburger stürzt mit Ultraleichtflugzeug ab

Der Hamburger flog die Landebahn in einer Kurve an und schlug mit einem Flügel auf, hieß es weiter. Er wurde schwer verletzt.

Ob Lebensgefahr besteht, war zunächst unklar. Rettungskräfte transportierten den 78-Jährigen per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Heide (Kreis Dithmarschen).

Am Flugzeug entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden. (fbo)