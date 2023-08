28-Jährige in Hamburg geschlagen und zu sexuellen Handlungen gezwungen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einer Gewalttat in Harburg: In der Grünanlage zwischen der Schwarzenbergstraße und dem Helmsweg ist in der Nacht zu vergangenem Samstag eine Frau (28) sexuell angegriffen worden. Es gibt eine Spur zum mutmaßlichen Täter: Er hat eine auffällige Tätowierung am Bauch.

Gegen Mitternacht wurde die 28-Jährige von einem ihr unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und um die 1,90 Meter groß und kräftig bzw. muskulös sein. Entlang seines Unterkiefers hatte er einen Bart, im Bereich der rechten Schläfe deutliche Narben. Er trug ein kariertes Hemd, Jeans und dunkle Schuhe.

Sexualisierte Gewalttat in Hamburg-Harburg

Die Frau ignorierte den Mann und wollte ihren Weg fortsetzen – doch der Mann hielt sie daraufhin fest und schlug ihr ins Gesicht. Ein Polizeisprecher: „Anschließend soll es abseits des Weges zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frau gekommen sein.“

Das könnte Sie auch interessieren: Verkaufsleiter angegriffen: Kunde rastet in Lamborghini-Autohaus aus

Der Angreifer mit dem auffälligen Bauch-Tattoo – eine Art Tier-Tribal, vermutlich ein Wolfsbild – entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)