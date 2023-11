Hamburger beim Gassigehen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt

Ein Hamburger (27) ist beim Gassigehen durch Bad Oldesloe von einem Mann mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Für die Polizei sind die Umstände der Tat noch ein Rätsel.

Das spätere Opfer war am Montagabend gegen 21 Uhr am Möhlenbecker Weg unterwegs, mit dabei: sein Hund. Im hiesigen Parkgelände soll er dann von dem 34-Jährigen angegriffen worden sein. Der Hamburger konnte sich noch in ein nahegelegenes Haus schleppen und um Hilfe rufen.

Hamburger nach Not-OP außer Lebensgefahr

Der 27-Jährige kam in ein Krankenhaus, wurde dort notoperiert. Er befinde sich inzwischen außer Lebensgefahr, so eine Polizeisprecherin. Trotz einer intensiven Fahndung sei der Täter zunächst nicht aufgefunden worden.

Am nächsten Tag meldete sich der 34-Jährige dann aber wegen einer anderen Sache bei der Polizeiwache in Bad Oldeslohe. Er wurde daraufhin festgenommen, später kam er in U-Haft. Es geht um den dringenden Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Doch warum kam es überhaupt zum Angriff? „Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen“, sagte die Sprecherin weiter. Es könne in viele Richtungen gehen, es liefen umfangreiche Vernehmungen. Näheres könne man zurzeit nicht mitteilen. (dg)