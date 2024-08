Fast 1000 Rundballen bei Hamburg abgebrannt: Polizei sucht möglichen Feuerteufel

Bilsen, Quickborn, Norderstedt und Hasloh – alle vier Orte haben eins gemeinsam: Hier brannten in den vergangenen Tagen mehrere Rundballen. Die Vermutung: Brandstiftung.

Steckt ein Serienbrandstifter hinter den zahlreichen Rundballen-Bränden bei Hamburg? Bereits am Freitag kam es in Bilsen zu einem Großbrand. Rund 700 Heuballen gingen gegen 23.30 Uhr am Brandheider Weg plötzlich in Flammen auf. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben unklar.

Am Sonntag, wenige Tage nach dem Großbrand in Bilsen, gerieten in Quickborn plötzlich 15 Rundballen in Brand. Bemerkt wurde das Feuer gegen 23.25 Uhr. Am Montag um kurz nach Mitternacht standen in Norderstedt am Kampmoorweg 19 Heuballen in Flammen.

Am gleichen Tag, um 9.07 Uhr, brannten in Hasloh ungefähr 250 Rundballen. Zu den Bränden ermitteln nun die jeweiligen Teams der Kriminalpolizei. In einer Pressemitteilung schreibt die Polizei, dass Fremdverschulden nicht ausgeschlossen sei.

War es Brandstiftung oder haben Landwirte die Rundballen zu früh und damit zu feucht gepresst? Nach der Aussage der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein könnten sich Rundballen durch biologische Prozesse auch selber entzünden. Bei den jetzigen Fällen ist dies allerdings unklar. Daher sucht die Polizei nun dringend Zeugen, die etwas zu den Bränden berichten können.

Fast 1000 Rundballen abgebrannt: Ermittler sucht möglichen Feuerteufel

Die Ermittler fragen nach Hinweisen auf mögliche verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Umfeld der Brandorte. Auch andere verdächtige Beobachtungen seien wichtig. Wer Informationen hat, kann die Ermittler unter den folgenden Rufnummern erreichen (04101) 2020 oder (040) 528060.

Neben der Arbeit der Landwirte, die in wenigen Augenblicken in Flammen aufgeht, entsteht bei diesen Bränden auch ein finanzieller Schaden. Ein Rundballen, bei einem Gewicht von 250 kg, kostet zwischen 30 und 38 Euro, so die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Abgesehen von den Brandschäden an möglichen Gebäuden oder Gerätschaften.