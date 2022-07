Freilaufende Hunde fallen Katze an – tot

Am Mittwochabend haben zwei freilaufende Hunde in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) eine Katze getötet. Wem die Tiere gehören, ist unklar. Die Polizei bittet nun um Hilfe.

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen den Vorfall: Zwei Hunde fielen eine Katze an und bissen sie tot. Die Hunde kamen aus der Annastraße und liefen zur Ecke Fischstraße/Festgestraße. Anschließend rannten sie weiter in die Schoofstraße. Ein Hundehalter wurde nicht gesehen.

Brunsbüttel: Katze totgebissen – Hunde gesucht

Der eine Hund ähnelte den Zeuginnen nach einem Border Collie. Das Tier hatte dunkelbraunes und mittellanges Fell. Er war besonders dünn und hatte einen weißen Fleck auf der Brust. Der zweite Hund erinnerte an einen Pitbull mit kurzem, beigefarbenem Fell.

Die Zeuginnen vermuten, dass die freilaufenden Tiere zu einer etwa 70 Jahre alten Seniorin mit kurzem, weißen Haar gehören. Die Frau sei ungefähr 1,70 Meter groß, laufe gebückt und komme möglicherweise aus dem Bereich Holstenring.

Die Frau konnte bisher nicht ermittelt werden. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe: Wer Angaben zur Identität der mutmaßlichen Hunderhalterin machen kann, meldet sich beitte unter Tel. (04852) 60240. (elu)