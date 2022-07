Bei starkem Regen: Mann verliert Kontrolle über Audi und baut Unfall – tot

Ein erst 23 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf der A1 in Höhe Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am Donnerstag um kurz vor 6 Uhr in Richtung Lübeck unterwegs, als er bei starkem Regen „vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verlor“.

Der Audi soll den weiteren Angaben nach ins Schleudern geraten und gegen den Auflieger eines Sattelzugs geprallt sein. Von dort sei das Auto erneut weggestoßen worden. Eine Polizeisprecherin: „Das Fahrzeug kam letztlich an der Mittelschutzplanke zum Stehen.“

A1 bei Bad Oldesloe: Mann verliert Kontrolle und baut Unfall – tot

Der Audi-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, Sanitäter und ein Notarzt konnten für den Mann aus Stormarn nichts mehr tun. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich behandelt.

Die Polizei ließ die Autobahn in nördlicher Richtung voll sperren. Erst um 8.15 Uhr wurde die A1 wieder freigegeben. Der Verkehr wurde abgeleitet, es kam zu einem großen Stau. (dg)