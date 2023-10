Flammenmeer sorgt für Großeinsatz im Norden

Großbrand im Kreis Segeberg nahe Hamburg: Eine leerstehende Halle ist am Dienstagabend in Heidmoor komplett in Flammen aufgegangen. Rund 100 Kräfte waren im Einsatz.

Zeugen sahen den Brand an der Waldchaussee um kurz vor 20 Uhr und informierten Polizei und Feuerwehr. Sofort wurde ein entsprechendes Kräfteaufgebot entsandt, weil die Anrufer von meterhohen Flammen sprachen.

Kreis Segeberg: Halle stürzt ein – großer Schaden

Und tatsächlich: Bereits beim Eintreffen der Kräfte brannte die Halle vollumfänglich – selbst ein sogenannter Angriff von innen, mit entsprechender Ausrüstung, war aufgrund des immer größer werdenden Feuers nicht mehr möglich.

Von mehreren Seiten löschten die Feuerwehrleute mit Wasser, sicherten dabei angrenzende Hallen, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Schlimmeres konnte aber verhindert werden“, so ein Sprecher. Verletzt worden sei niemand.

Trotz des Einschreitens der Feuerwehr stürzten Teile der Halle – offenbar eine ehemalige Stallung – zusammen. Der Schaden dürfte enorm sein, eine erste Schätzung gebe es laut Polizei aber noch nicht. Unklar sei auch die Ursache: „Die Ermittlungen dazu dauern an.“ Brandstiftung sei bisher nicht auszuschließen. (dg)