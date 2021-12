Am Sonntag kam es gegen 16.30 Uhr in Halstenbek zu einem großen Lagerhallenbrand in der Altonaer Straße. Als die Feuerwehr Halstenbek eintraf, standen Werkstatt und Geschäftsräume eines Betonmischwerkes in Flammen. Die Feuerwehr Rellingen wurde hinzugezogen.

Von mehreren Seiten versuchten die Einsatzkräfte das Feuer zu löschen und zu verhindern, dass es auf den anliegenden Fuhrpark übergeht. Schließlich eilte auch die Feuerwehr Hamburg hinzu, die den Einsatz auf ihrer Seite der Grenze vermutet hatte. Sie unterstützte bei dem Aufbau mehrerer Löschwasserleitungen.

Feuer in Halstenbek: Löschung dauerte mehrere Stunden

Die ersten Löschmaßnahmen zeigten Wirkung und die ersten Kräfte konnten aus dem Einsatz entlassen werden. Die Gemeindewerke von Halstenbek haben das Gebäude stromlos geschaltet. Nach und nach konnten weitere Kräfte aus den Einsatz entlassen werden. Gegen 20 Uhr führte die Feuerwehr Halstenbek noch Nachlöscharbeiten an der Einsatzstelle durch, bis das Feuer schließlich ganz gelöscht werden konnte.

Die Kriminalpolizei hat die Einsatzstelle für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe konnten seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.