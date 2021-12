Bergedorf: Feuer in Flüchtlingsunterkunft

In der Straße „Brookkehre“ in Bergedorf hat es am Montagabend gegen 21.45 Uhr in einem Wohncontainer einer Asylunterkunft gebrannt. Es gab keine Verletzten, wie ein Polizeisprecher der Deutschen-Presseagentur sagte.

18 Menschen wurden zwischenzeitlich in Bussen untergebracht, die als Notunterkunft dienten.

Hamburg: Feuer breitete sich aus

Das aus zunächst ungeklärten Gründen ausgebrochene Feuer hatte sich in dem Container des oberen Geschosses voll ausgebreitet. Andere Container waren nicht betroffen. (dpa)