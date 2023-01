Großeinsatz im Norden: Werkstatthalle steht in Flammen

Auf dem Gelände eines Resthofs in Bahrenfleth (Kreis Steinburg) ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen: In einer Werkstatthalle an der Straße Groß Wisch brannten unter anderem mehrere Fahrzeuge.

Die Feuerwehr, die um kurz nach 4 Uhr alarmiert worden war, löschte die Flammen von mehreren Seiten, konnte mit einer sogenannten Riegelstellung einen Teil der Halle retten. Sie verhinderten so, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.

Werkstatthalle in Bahrenfleth brennt lichterloh: Fahrzeuge stark beschädigt

Diverse Fahrzeuge und das Interieur der Werkstatt wurden durch die Flammen teils stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Bagger riss Gebäudeteile ab, damit die Retter auch an letzte Glutnester gelangten.

Die Polizei übernahm am Morgen die Ermittlungen, nachdem die Feuerwehr den Einsatzort den Kollegen übergeben hatte. Noch sei die Brandursache laut einem Sprecher unklar. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte er. (dg)