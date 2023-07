Riesige Rauchwolke und Flammen bei Hamburg – Warnung an Anwohner

Großeinsatz im Kreis Herzogtum Lauenburg: In dem Silo einer in Brunstorf bei Hamburg ansässigen Firma ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Gleich mehrere Feuerwehren rückten zur Straße Hoge Rade aus.

Flammen lodern aus dem Dach des Silos, eine riesige schwarze Rauchwolke zieht am Gebäude vorbei. Explosionen sollen im Inneren zu hören sein.

Brunstorf bei Hamburg: Feuerwehr gibt Warnmeldung heraus

Ein brenzliges Szenario, sogar für erfahrene Retter, die sich erstmal einen Überblick verschaffen mussten, erst dann das Gebäude betreten konnten. Mit einem Großaufgebot an Kräften versuchen sie, das Feuer zu bekämpfen – doch vor allem die Höhe – die Flammen züngeln in rund 40 Metern Höhe – erschwert die Löscharbeiten.

Die Feuerwehr gab derweil eine Warnmeldung für den Bereich ab: Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Auch die Polizei und ein Rettungswagen sind zur Sicherheit vor Ort.

Was das Feuer auslöste und ob Menschen bzw. Arbeiter verletzt wurden, war zunächst unklar. Der Einsatz dauert an. (dg)