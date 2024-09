Bei Hamburg: Feuer in Altenheim löst Großeinsatz aus

Großalarm bei Hamburg: In einem Altenheim in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat ein Feuer am Sonntag einen Großeinsatz ausgelöst. Eine ganze Etage musste evakuiert werden.

Gegen 11.20 Uhr gerieten Kleidungsstücke in einem Schrank in der Fontiva Elbe-Residenz in Brand. Die Ursache für das Feuer ist bisher ungeklärt.

Kleidung in Flammen – Feuer in Elbe-Residenz in Geesthacht

Nachdem die Angestellten den Brand entdeckten, lösten sie umgehend einen Alarm aus. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren eintrafen, evakuierten die Betreuer die betroffene Etage. Die Feuerwehrkräfte gingen unter Atemschutz vor und löschten das Feuer im Zimmer.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Vorsorglich waren zahlreiche Rettungskräfte alarmiert, die jedoch nach kurzer Zeit wieder abrücken konnten. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Nun wird untersucht, wie es zu dem Brand kommen konnte.