Brandopfer aus Parkhaus bei Hamburg: Polizei gibt neue Details bekannt

In einem Parkhaus brennt am frühen Morgen ein Auto, daneben finden Rettungskräfte einen Toten mit schweren Brandverletzungen: Der Fall aus Buchholz in der Nordheide aus der vergangenen Woche ist ebenso verstörend wie rätselhaft. Nun gibt die Polizei neue Details bekannt.

Dass es sich bei dem Toten um einen 29-jährigen Obdachlosen aus Buchholz handelt, war bereits kurz nach dem Brand am vergangenen Freitag bekannt. Mittlerweile wurde der Leichnam obduziert. Dabei haben sich laut Polizei keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann Rauchgase eingeatmet hatte. Er war zum Zeitpunkt des Brandes also noch am Leben.

Toter aus Parkhaus in Buchholz: Neue Details

Ein Sachverständiger, der den ausgebrannten Toyota-SUV in Augenschein genommen hatte, kam zu dem Schluss, dass das Feuer von außen begonnen haben muss. Insofern ist fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung anzunehmen.

Ob der 29-Jährige das Feuer selbst legte oder jemand anders den Wagen anzündete und das spätere Todesopfer dann hinzukam, ist nach wie vor unklar.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei noch einmal nach Zeugen, denen am frühen Morgen des 6. September im Bereich des Parkhauses an der Rütgersstraße verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an Tel. (04181) 2850. (mp)