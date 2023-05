Großeinsatz bei Hamburg: Haus brennt – Warnung an die Bevölkerung

Rund 80 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen – doch das Wohnhaus in Ahrensburg war nicht mehr zu retten: Das freistehende Gebäude am Waldrand brannte in der Nacht zu Dienstag vollständig ab. Die Rauchentwicklung war enorm.

Das Feuer brach gegen 0.30 Uhr in der Hagener Allee aus. Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen Flammen aus dem Dachstuhl des Einfamilienhauses.

Ahrensburg: Einfamilienhaus brennt vollständig ab – starke Rauchentwicklung

Die insgesamt etwa 80 Feuerwehrleute griffen den Brand mit einer Drehleiter an. Der Gebäude war von hohen Bäumen umgeben, was nach Angaben eines Reporters vor Ort die Löscharbeiten schwieriger machte.

Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand – das Haus stand schon seit längerer Zeit leer. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.