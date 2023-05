In Hamburg: Feuerwehr rettet drei Hunde aus brennender Wohnung

In Wandsbek gab es einen größeren Einsatz der Hamburger Feuerwehr: Passanten hatten starken Qualm aus einem Einfamilienhaus gemeldet. Die Retter rückten mit zwei Löschzügen und einem Notarzt an. Sie holten drei Hunde aus dem Haus.

Um 13 Uhr am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr zu dem Brand am Holstenhofweg gerufen, bestätigte der Lagedienst. Weil der Anrufer angab, dass sich noch Menschen in dem Haus aufhalten könnten, wurde die Alarmstufe „Menschenleben in Gefahr“ ausgelöst. Ein zweiter Löschzug und ein Notarzt rückten an.

„Außerordentliche Rauchentwicklung“

In dem Haus habe einem Sprecher der Feuerwehr zufolge die Küche gebrannt. „Es gab eine außerordentlich starke Rauchentwicklung“, sagte er. Die Retter hätten nur unter Atemschutz vordringen, sich schwer fortbewegen können.

Während des Einsatzes entdeckten sie drei Hunde und brachten sie ins Freie. Sie wurden versorgt, blieben aber unverletzt. Auch Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Noch ist diese unklar. (rüga/dg)