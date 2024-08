Porsche als Waffe – Knochenbrüche nach Streit vor Nobel-Club an der Ostsee

Erst fliegen die Fäuste – dann setzt ein junger Mann seinen Porsche als Waffe ein und verletzt zwei Kontrahenten: das Ende eines Party-Abends in einem bekannten Nachtclub in Timmendorfer Strand (Ostholstein) in der Nacht zum Sonntag.

Gegen 1.30 Uhr war die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor dem „Nautic-Club“ am Timmendorfer Platz im Einsatz. Zwei Personengruppen waren laut Polizei aufeinander losgegangen.

Ursache für den Streit war offenbar, dass zwei Männer (26 und 27 Jahre) aus der einen Gruppe eine Frau (21) aus der anderen Gruppe unsittlich berührt haben sollen.

Frau unsittlich berührt – dann eskaliert die Situation

Der 26-Jährige und der 27-Jährige entfernten sich dann Richtung Poststraße. Weit kamen sie nicht. Denn von hinten raste ein junger Mann (22) in einem Porsche Cayenne heran und fuhr den 26-Jährigen auf dem Fußweg um. Dieser wurde an den Händen verletzt, gab aber nicht auf. Durch das geöffnete Seitenfenster schlug der Angefahrene auf den Porsche-Fahrer ein.

Dieser setzte seine Nobelkarosse kurz zurück und gab dann wieder Gas. Dann fuhr er den 27-Jährigen an, der dabei ebenfalls verletzt wurde. Beide Opfer sollen Knochenbrüche erlitten haben.

Der Cayenne-Fahrer flüchtete zunächst, konnte aber in der Nähe des Tatorts von der Polizei gestoppt werden. Das Auto wurde sichergestellt, die Kripo ermittelt.