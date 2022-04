Gewaltexzess vor Hamburger Club: Video zeigt krasse Szenen

Das „Golden Cut“ in St. Georg gehört zu den angesagtesten Clubs in Hamburg, auch Prominente und Fußballstars feiern hier gern. Immer mal wieder ist hier die Polizei wegen Streitigkeiten angerückt. Am frühen Sonntagmorgen gab es vor dem Club erneut Ärger. Ein Video zeigt die dramatischen Momente.

Gegen 5.30 Uhr ist der In-Laden am Holzdamm wie jedes Wochenende immer noch gut besucht. Gäste drängeln sich auf der Tanzfläche und feiern zu Hiphop- und Rap-Musik, die Stimmung ist ausgelassen. Plötzlich Tumulte. Mehrere Männer sollen nach MOPO-Informationen in Streit geraten sein.

Hamburg: Luxus-BMW fährt in Menschenmenge

Zunächst nur verbal. Kurz darauf dann Handgreiflichkeiten und Geschrei, Gläser zerbrechen. Wenig später verlagert sich das Geschehen auf die Straße. Mehrere Männer stehen an der Kreuzung Holzdamm/Ecke Ernst-Merck-Straße und gehen aufeinander los.

Auf einem der MOPO vorliegenden Video ist zu sehen, wie mehrere Personen einen Mann in die Mangel nehmen. Kurz darauf zeigt das Video ein Auto, das mit röhrendem Motor auf den Pulk zusteuert. Ein aufgemotzter 8er BMW Sportflitzer (Neupreis ab 138.000 Euro) kommt immer näher. Der Fahrer bremst kurz ab, dann gibt er Gas und rollt in die Gruppe sich prügelnder Männer. „Pass auf! Pass auf! Pass auf“, schreit eine Frau. Ein Mann wird erfasst, er fällt auf die Motorhaube, bleibt dort liegen. Weitere Personen aus dem Pulk treten auf den Luxus-Flitzer ein.

Tatbeteiligte flüchten, als die Polizei kommt

Doch anstatt anzuhalten, drückt der Fahrer auf das Gaspedal und flüchtet. Nach gut 30 Meter fällt der Mann von der Motorhaube und bleibt am Boden liegen. Hier endet das Video. Als kurz darauf die Polizei anrückt, flüchten die Tatbeteiligten in alle Himmelsrichtungen. Die Polizisten entdecken zwei leicht verletzte Männer am Einsatzort. Einer von ihnen hat eine Kopfplatzwunde. Er wird vom Rettungsdienst versorgt.

Sekunden vor dem Drama: Der Luxus-BMW steuert auf die Gruppe sich prügelnder Männer zu.

Zu diesem Zeitpunkt war den Beamten das ganze Ausmaß des Vorfalls offenbar noch gar nicht bekannt. Erst später, als der Polizei das Video mit dem BMW zugespielt worden war, gingen die Ermittlungen in Richtung gefährliche Körperverletzung.

Laut eines Polizisten zeigten sich Zeugen und Gäste des Clubs nicht sonderlich kooperativ und schwiegen. Andere wollten nichts mitbekommen haben. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin auf MOPO-Nachfrage.

Wenig später stoppten Beamte während der Fahndung einen BMW-Sportflitzer am Glockengießerwall. Ob es sich hierbei um das Tatfahrzeug handelt, ist unklar. Die Kripo will in den kommenden Tagen mögliche Hintergründe ermitteln.