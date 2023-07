Am Lütauer See in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat sich am Montagabend ein tödlicher Badeunfall ereignet. Ein 42 Jahre alter Mann ist dort ertrunken.

Der Mann aus Mölln hatte sich mit Freunden an der Badestelle des Lütauer Sees aufgehalten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen 18.40 Uhr sei er vom Steg in das Wasser gegangen, um zu einem Schlauchboot zu schwimmen, das einige Meter weit weggetrieben war.

Mölln: Nichtschwimmer (42) ertrinkt im Lütauer See

Doch der 42-Jährige tauchte nicht wieder auf. Nach Angaben der Ermittler:innen konnte er nicht schwimmen.

Die Feuerwehren aus Mölln und Ratzeburg suchten gemeinsam mit DLRG-Einheiten aus Mölln, Ratzeburg, Büchen und Oberelbe nach dem Mann. Boote, Taucher und Unterwasserdrohnen kamen dabei zum Einsatz.

Gegen 19.30 Uhr fanden die Rettungskräfte den Körper des Mannes im Wasser. Die sofort gestarteten Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Die Kripo hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht vor.