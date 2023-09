Bei Hamburg: Unbekannte kippen tonnenweise Lebensmittel in die Landschaft

Riesige Mengen Kartoffeln, Zwiebeln und Melonen liegen am Straßenrand: Unbekannte haben im Kreis Stormarn Lebensmittel tonnenweise illegal in der Landschaft entsorgt. Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter.

Die Lebensmittel wurden am Mittwochmorgen nahe der Müllverbrennunganlage Stapelfeld am Ahrensburger Weg entdeckt. Wie die Polizei bekanntgab, lagen an neun Feld-Zufahrten insgesamt 900 Säcke Kartoffeln, eine große Menge Zwiebeln und mehrere Kartons mit Melonen. Die Kartons trugen Aufdrucke auf Spanisch.

Neben Kartoffeln und Melonen wurden auch große Mengen Zwiebeln entsorgt. Polizei Neben Kartoffeln und Melonen wurden auch große Mengen Zwiebeln entsorgt.

Stapelfeld bei Hamburg: Lebensmittel illegal entsorgt

Die Lebensmittel waren offenbar mit einem größeren Transporter transportiert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall bei Wendemanöver in Hamburg: Auto erfasst Motorroller

Dem Verursacher droht eine hohe Geldstrafe. Die Beamten suchen Hinweise darauf, wer die Lebensmittel dort illegal entsorgt hat. Tel. (04531) 501-0.