Unfall bei Wendemanöver in Hamburg: Rollerfahrer unter Auto geschleudert

Der Fahrer eines Motorrollers ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Billstedt verletzt worden. Ein VW-Fahrer hatte auf Höhe des Billstedt Centers zu einem Wendemanöver angesetzt und den Rollerfahrer dabei offenbar übersehen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Fahrer des Motorrollers um 21.46 Uhr auf der Billstedter Hauptstraße unterwegs, als der VW ihn beim Wenden erfasste. Der Rollerfahrer wurde dadurch unter den Wagen geschleudert.

Er hatte zwar Bein und Kopfverletzungen, konnte sich aber noch selbstständig in den Rettungswagen begeben, der ihn in eine Klinik brachte. Das Alter der Beteiligten ist bislang nicht bekannt. Während der Rettungsarbeiten wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (abu)