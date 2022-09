Warnung vor riesiger Rauchwolke: 90-Jähriger bei Großbrand schwer verletzt

Eine riesige Rauchwolke zog am Donnerstagnachmittag durch Bad Oldesloe im Kreis Stormarn. In der Hindenburgstraße schlugen die Flammen aus den Fenstern eines Einfamilienhauses. Bis zu 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren in der Spitze im Einsatz.

Ursache dafür war laut dem polizeilichen Lagedienst ein Küchenbrand. Wie es dazu kommen konnte, sei aber noch unklar, berichtete ein Sprecher der MOPO. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Großbrand in Bad Oldesloe: 90-Jähriger schwer verletzt

Ein 90-jähriger Mann sei zudem schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie der Einsatzleiter Olaf Klaus den „Lübecker Nachrichten“ sagte, seien Passanten in die Wohnung gerannt und hätten den Mann vor den Flammen gerettet.

Die nähere Umgebung wurde so schnell wie möglich evakuiert, da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf weitere Häuser übergreift. In der Nina-Warnapp, über das Radio und die Polizei wurden die Bewohner von Bad Oldesloe dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bad Oldesloe: Warnung der Polizei – Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Die Feuerwehr löschte von innen sowie mit zwei Drehleitern von außen. Das Gebäude ist sehr verwinkelt, sodass die Einsatzkräfte Probleme hatten, an das Feuer zu kommen. Nach gut einer Stunde war der Brand schließlich unter Kontrolle.

Wie der Lagedienst-Sprecher mitteilte, sind die Löscharbeiten aber immer noch nicht abgeschlossen und werden sich noch bis weit in den Abend hinziehen. Einige benachbarte Gebäude wurden ebenfalls durch Ruß und Löschwasser beschädigt. (aba)