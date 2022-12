Großbrand im Norden: Dach in Flammen – zwei Kinder verletzt

Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Pronstorf (Kreis Segeberg) sind zwei Kinder verletzt worden. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden aus. Mehrere Wehren aus dem Umkreis waren mit rund 170 Rettern im Einsatz.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 4.05 Uhr in die Straße Wulfsfelde alarmiert. Dort war ein Brand im Dach eines Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte dort eintrafen, loderten meterhohe Flammen. Sofort wurde Verstärkung angefordert.

Kinder bei Brand verletzt – Löscharbeiten dauern an

Laut Feuerwehr waren rund 170 Retter im Einsatz. Alle 10 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Die zwei verletzten Kinder kamen ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der Minustemperaturen und des Ausmaß des Brandes schwierig, sie dauerten am Mittag noch an.

Ersten Angaben zufolge werde das Gebäude unbewohnbar bleiben. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.