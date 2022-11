Flammen-Inferno bei Hamburg – Warnung für Anwohner

Großeinsatz der Feuerwehr bei Hamburg: In Witzhave im Kreis Stormarn ist am Donnerstag ein größerer Brand in einer Lagerhalle mit Maschinen und Strohballen ausgebrochen.

Rund 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Abend im Einsatz, wie ein Sprecher der Integrierten Regionalleitstelle Süd sagte. Die Halle befindet sich demnach auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs. Traktoren und Maschinen wurden durch die Flammen zerstört.

Feuerwehrleute löschen den Großbrand in einer Lagerhalle mit Maschinen und Strohballen.

Brand im Kreis Stormarn: Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Die Feuerwehr Witzhave warnte vor der massiven Rauchentwicklung: Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten und die NINA-Warn-App beachten.

Die Brandursache war zunächst unklar, Hinweise auf Verletzte gab es nicht. Der Einsatz wird voraussichtlich bin tief in die Nacht dauern. (idv/dpa)