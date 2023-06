Riesen-Rauchwolke im Norden: Großbrand hält Feuerwehr in Atem

In einer Scheune in Schierensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. 220 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen.

Das Feuer brach gegen 20 Uhr in dem rund 30 x 120 Meter großen Gebäude aus. Die fünf Pferde konnten aus der Scheune gerettet werden. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.

Ein Mitarbeiter wurde laut Feuerwehr mit Verbrennungen an der Hand und im Nackenbereich in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist. (paul)