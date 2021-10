Großalarm in Kisdorf (Kreis Segeberg). Dort wurde am Mittwochabend ein Bauernhof durch einen Brand zerstört. Meterhohe Flammen loderten in den Abendhimmel. Über 100 Retter waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Gegen 20.15 Uhr begannen die Feuersirenen in der knapp 4000 Einwohner Gemeinde in Kisdorf zu heulen. Nachbarn hatten Flammen aus einem Stall in der Straße Rugenvier gemeldet. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde zunächst ein Dachstuhlbrand im Stall gemeldet, das Feuer habe jedoch auf das gesamte Haus übergegriffen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

Flammen bei Hamburg – Bauernhof brennt nieder

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr befanden sich auch keine Tiere in dem Gebäude, das laut Feuerwehr zu einem Reiterhof gehört. Da das Gehöft außerorts liege, habe die Wasserversorgung die Löscharbeiten erschwert, berichtete die zuständige Regionalleitstelle. Es mussten weiter entfernt liegende Hydranten angezapft werden.

Lesen Sie auch: Oldtimer brennt komplett aus – Auto kam frisch aus der Werkstatt

Rund 120 Einsatzkräfte waren bis in die Morgenstunden am Donnerstag mit Lösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Das Gebäude wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Der Sachschaden sei schwer zu schätzen, sagte die Polizei, ging aber zunächst von rund 400.000 Euro aus. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. (ruega/dpa)