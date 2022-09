Großbrand bei Hamburg – 400 Retter im Einsatz

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) wurde das Dach eines Event-Hauses durch ein Feuer zerstört. Der Brand brach in den frühen Morgenstunden aus. Zunächst wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem historischen Gebäude gemeldet, später stand es in Vollbrand. Rund 400 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Bei dem brennenden Objekt handelt es sich um das Bürgerhaus. In dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude befindet sich ein Event-Unternehmen mit Restaurant, das sich auf gediegene Hochzeitsfeiern spezialisiert hat. Der Brand sei gegen 3.10 Uhr ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Historisches Haus bei Hamburg in Flammen

Zunächst begrenzte sich der Brand auf eine kleinere Fläche im Reetdach. Das trockene Reet bot dem Feuer jede Menge Nahrung. Trotz intensiver Löschversuche breiteten sich die Flammen rasant aus und erfassten das gesamte Dach. Alle Wehren aus dem Umkreis rückten zur Verstärkung an. Laut Feuerwehr seien rund 400 Kräfte im Einsatz.

Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an, sagte eine Polizeisprecherin. Seit mehr als drei Stunden sei die Feuerwehr bereits im Einsatz – die Brandbekämpfung werde durch Glutnester im Reet erschwert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 Euro, verletzt worden sei jedoch niemand.

Polizei: Verdacht der Brandstiftung

Was das Feuer ausgelöst hat, war zunächst unklar. „Es besteht der Verdacht der Brandstiftung“, teilte die Polizei mit. Es werden Zeugen gesucht. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551 884-0 um sachdienliche Hinweise.

Bereits 1999 war es dort zu einen verheerenden Brand gekommen. Damals lag Brandstiftung als Ursache vor. Das Gebäude wurde später wieder aufgebaut und restauriert. (dpa/ruega)