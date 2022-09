Riesige Rauchwolke: Großbrand und Explosionen auf Baustelle

Riesige Rauchwolken am Dienstag im Rostocker Norden: Im Stadtteil Lichtenhagen gab es ein Feuer und mehrere Explosionen auf einer Baustelle.

Gegen 18.36 Uhr gingen am Dienstag eine Vielzahl an Notrufen bei der Polizei ein. Die Hinweisgeber meldeten, dass es im Bereich einer Großbaustelle in der Rostocker Schleswiger/Möllner Straße zu einem Brand und mehreren Detonationen gekommen ist.

Rostock: Gasflaschen nach Feuer explodiert

Nach ersten Erkenntnissen sind Gasflaschen auf dem Dach der Baustelle in Folge des Feuers explodiert. Die Einsatzkräfte hatten den Brand nach etwa eineinhalb Stunden gelöscht, es liefen am Abend noch Nachlöscharbeiten.

Ob und inwieweit Personen zu Schaden kamen, war zunächst unbekannt. Die Brandursache war ebenfalls unklar, laut NDR ermittelt die Kripo. (mp)