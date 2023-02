Rathaus Norderstedt: Anrufer meldet beißende Gerüche – Großalarm

Im Rathaus von Norderstedt (Kreis Segeberg) ist es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In den dortigen Räumen der Volkshochschule klagten Sprachschüler plötzlich über Atembeschwerden. Das Gebäude wurde geräumt.

Zu dem Einsatz an der Rathausallee kam es laut Feuerwehr gegen 20 Uhr. Ein Angestellter hatte den Notruf wegen beißender Gerüche gewählt. Kurz darauf klagten mehrere Personen, die einen Sprachkurs besuchten, über Reizungen der Atemwege. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Zunächst wurde von einem Buttersäureanschlag ausgegangen. Während Sanitäter die betroffenen Menschen versorgten, nahmen Feuerwehrleute Messungen vor.

Nach gut einer Stunde dann Entwarnung. Grund für die Gerüche war lediglich ein Reinigungsmittel.