Großalarm im Norden: Feuer in der Fußgängerzone

In Flensburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Großbrand in der Fußgängerzone gekommen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Wehren im Einsatz. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr ist der Brand gegen 2.20 Uhr in einem Haus in der Großen Straße ausgebrochen. Die Flammen brachen im Hinterhof aus und sollen sich rasend schnell auf zwei weitere Häuser in der eng bebauten Fußgängerzone in der Altstadt ausgebreitet haben.

Flammen breiteten sich rasend schnell aus

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte der Sprecher, dass die Nachlöscharbeiten noch den ganzen Sonntag andauern werden. Zur Ursache des verheerenden Brandes kann die Polizei noch keine Angaben machen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Bewohner des Bereiches gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Informationen des Flensburger Tageblatts wurden 23 Menschen evakuiert, darunter auch Feriengäste. Mehrere Nachtschwärmer sollen die Absperrungen missachtet und die Feuerwehr bei den Löscharbeiten behindert haben. Erst am vergangenen Donnerstag war es in Flensburg zu einen Großbrand gekommen.