Im Norden: Mehrfamilienhaus in Flammen – Großalarm der Feuerwehr

In der Flensburger Innenstadt ist am Donnerstagmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Eine große Rauchsäule steht über der City.

Laut Polizei wurde das Feuer gegen 7.35 Uhr gemeldet. Als die ersten Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand eine Wohnung in Vollbrand. Alle Bewohner brachten sich in Sicherheit, eine Frau wurde leicht verletzt. Wenig später breiteten sich die Flammen auf das gesamte Haus aus. Auch ein im Hinterhof gelegenes Gebäude geriet in Flammen und wurde komplett zerstört.

Rauchpilz über Flensburger City

Wegen der starken Rauchentwicklung und des giftigen Qualms sind Anwohner der Duburger Straße aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten werden sich laut Feuerwehr noch einige Stunden hinziehen. Gegenwärtig bekämpfen rund 100 Retter die Flammen.