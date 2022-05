Großbrand im Norden – Dach von Bauernhof in Flammen

Ein Dachstuhlbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Beidenfleth (Kreis Steinburg) hat am Montagabend mehrere Feuerwehren beschäftigt. Zunächst hat es in einer Scheune gebrannt. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, hatten sich die Flammen schon auf das Dach ausgebreitet.

Ein Anwohner der Straße Riep meldete gegen 20.10 Uhr starken Qualm aus der Scheune eines Bauernhofs. Die Ortswehr und mehrere Löschfahrzeuge aus benachbarten Dörfern rückten an. Rund 50 Retter waren im Einsatz.

Beidenfleth: 50 Einsatzkräfte löschen Dach von Bauernhof

Als sie am Einsatzort eintrafen, züngelten bereits Flammen aus dem Dach. Teile davon wurden entfernt, um auch letzte Glutnester ablöschen zu können.

Die Arbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt.