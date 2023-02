Polizisten und Beamte des Landeskriminalamts haben am Freitagabend ein italienisches Szene-Lokal in Eppendorf durchsucht. Zuvor soll es einen anonymen Hinweis gegeben haben, dass in den Räumlichkeiten eine Koks-Party stattfinden soll. Drogen wurden dort nicht gefunden, dafür aber in den Wohnungen von zwei Verdächtigen. Nun spricht die Wirtin.

Ermittler des Drogendezernats hatten einen anonymen Hinweis erhalten, dass in dem Lokal an der Eppendorfer Landstraße gedealt werden soll. Ein Kurier habe mehrere Gramm Kokain geliefert, hieß es. Laut des Hinweisgebers sollte in einem Hinterzimmer angeblich eine Koks-Party starten.

Eppendorf: Drogen-Razzia bei Italiener – was die Wirtin sagt