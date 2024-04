Bei Hamburg: SUV brennt lichterloh auf Parkplatz – Polizei rätselt

Der SUV brannte lichterloh: In Glinde (Kreis Stormarn) ist auf einem Parkplatz ein Auto ausgebrannt. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Die Polizei wurde am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in die Möllner Landstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Kia-SUV bereits in Flammen.

Auto brennt auf Parkplatz in Glinde – keine Kennzeichen

Das Auto brannte vollständig aus – Totalschaden! Die Kriminalpolizei rückte an – und rätselt: Weil keine Kennzeichen an dem Wagen angebracht waren, gibt es noch keine Hinweise auf den Besitzer.

Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt. Wieso das Auto in Flammen aufging, ist ebenfalls noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (elu)