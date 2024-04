Fahrspur dicht! Rätselhafte Sperrung sorgt für Pendler-Frust in der City

Keine Bagger, keine Bauarbeiter – und trotzdem ist eine Spur im Wallringtunnel am Hauptbahnhof gesperrt. Was hat es damit auf sich?

Wer derezit durch den Wallringtunnel in der Hamburger Innenstadt fahren will, muss Geduld mitbringen. Eine Spur Richtung Süden ist nämlich gesperrt, wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Demnach fänden dort aber gar keine Baurabeiten statt. Umso verwunderlicher ist es für Autofahrer, dass sie die eine Spur nicht nutzen können.

Sperrung im Wallringtunnel – obwohl es gar keine Bauarbeiten gibt

Hintergrund der Sperrung sei laut Polizei die Sicherheit. Denn aufgrund von Arbeiten im Bereich Amsinckstraße/Högerdamm könnte es zu einem Rückstau im Wallringtunnel kommen.

Und damit in einem solchen Fall Polizei und Feuerwehr in und durch den Tunnel kommen, wurde die Spur vorsorglich als eine Art Rettungsgasse gesperrt. Das wird voraussichtlich bis Ende Juli noch so bleiben. (mp)