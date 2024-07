Gesunkener Frachter vor Helgoland: So laufen die Arbeiten an der „Verity“

Nach einer Kollision in der Deutschen Bucht liegt das gesunkene Frachtschiff „Verity“ noch auf dem Nordseegrund. Nachdem die Ladung gehoben wurde, soll bald der nächste Bergungsschritt folgen.

Die Bergung der Ladung des vor Helgoland gesunkenen Frachters „Verity“ ist nahezu abgeschlossen. Inzwischen seien 181 der insgesamt 187 Stahlbandrollen, die der Frachter zum Unfallzeitpunkt geladenen hatte, geborgen worden, teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn mit.

Die Bergungsarbeiten in der Nordsee hatten Mitte Juni begonnen, mehr als sieben Monate nach dem Untergang des Schiffes. Zunächst waren Gefahrstoffe aus den Tanks des Schiffes, das in rund 37 Metern Tiefe liegt, abgepumpt worden.

Taucher sollen das Wrack der „Verity“ zerschneiden

Als Nächstes soll voraussichtlich bis Ende August das Wrack der „Verity“ mit einem Schwimmkran gehoben werden. Dazu soll das Wrack unter Wasser in zwei Teile geschnitten werden. „Wir kommen nun in die finale Phase der Bergungsarbeiten der Verity“, sagte der Leiter der Generaldirektion, Eric Oehlmann, in einer Mitteilung. Die Vorbereitungen des beauftragten Bergeunternehmens liefen in enger Abstimmung mit nautischen und technischen Spezialisten der Behörde. Alle sicherheitsrelevanten Vorkehrungen seien getroffen, sagte Oehlmann.

Die „Verity“ war vor Helgoland mit dem Frachter „Polesie“ zusammengestoßen und daraufhin in der Nordsee gesunken. picture alliance / Sina Schuldt//dpa Die „Verity“ war vor Helgoland mit dem Frachter „Polesie“ zusammengestoßen und daraufhin in der Nordsee gesunken.

Nach Angaben der Behörde werden in den kommenden Tagen die Geräte, die für das Zerschneiden und das Heben des Wracks notwendig sind, an die Wrackstelle gebracht. Das Zerschneiden übernehmen Taucher. Die übrigen sechs Stahlbandrollen, die noch in dem Wrack liegen, bislang aber nicht zugänglich sind, sollen beim Heben entfernt werden.

Das Schiff sank nach einem Zusammenstoß mit einem Frachter

Am 24. Oktober waren die „Verity“ und der Frachter „Polesie“ südwestlich von Helgoland zusammengestoßen. Die unter der Flagge Großbritanniens fahrende, 91 Meter lange „Verity“ sank. Die Behörden gehen davon aus, dass fünf Seeleute bei dem Unglück ums Leben kamen.

Der Kapitän wurde tot geborgen. Vier Seeleute werden noch vermisst. Zwei Seeleute wurden gerettet. Aufgrund der Position in der Deutschen Bucht ist das Wrack ein Hindernis für die Schifffahrt. (dpa/mp)